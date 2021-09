Jorge Luis Pinto: "James tiene que dejar la buena vida y ponerse a jugar; el fútbol lo está dejando"

Este lunes, Jorge Luis Pinto, experimentado entrenador colombiano, lanzó su libro llamado 'Táctica y estrategia de los mundiales', el cual presentó de manera oficial en la 'Fiesta del Libro', organizada en la ciudad de Cúcuta.

"Esto es un análisis especifico del fútbol, en el cual hemos investigado y tiene una total validez en este momento en el fútbol internacional, lo entrego con la especificad y el análisis para quienes gustan del fútbol", así lo expresó el técnico, de 68 años.

Pinto en su gran recorrido como director técnico logró llevar a la selección de Honduras al mundial de fútbol en Rusia 2018, y a la tan recordada Costa Rica, siendo la revelación en el Mundial de Brasil 2014, donde logró llegar a los cuartos de final del certamen, en donde cayó por penales frente a los Países Bajos.

Más declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Sobre la Selección Colombia y la triple jornada de Eliminatoria

"No es malo. Que falta perfeccionar, sí, faltan cosas. El tiempo de trabajo lo dice, pero se ha ido ganando, mejorando el equipo, perfeccionando y muchos jugadores se está compenetrando con lo que quiere el técnico, eso es importante, porque hay jugadores que a veces no les interesa nada de esto"

*Sobre James Rodríguez

"James tiene que dejar la buena vida y dedicarse al fútbol porque si no se dedica al fútbol, el fútbol lo deja. Ese cuento de que yo deje el fútbol no, el fútbol lo deja a uno, eso sigue en todas partes del mundo. Eso le está pasando a James, el fútbol lo está dejando, Dios quiera que se prepare bien, trabaje bien, juegue y pueda volver a la Selección Colombia, porque no hay dudas que él es un buen jugador"

*Regreso de Cristiano Ronaldo al fútbol inglés

"Cristiano regresa al fútbol inglés que, entre comillas, es más fácil que el fútbol italiano, menos agresivo. Él se siente muy cómodo y quiso volver al Manchester, pero Ronaldo a diferencia de James tiene una virtud excepcional, que a ese sí le gusta entrenar y que, a pesar de los años, mírelo como está, en un momento ideal, de pronto ha perdido un poco de habilidad y eso hay que reconocérselo, por eso está donde está"

*Cúcuta Deportivo

"Tenemos que hablar en silencio, increíble. Estamos trabajando, hemos tenido reuniones de dos horas y media y tres, que tienen que ver con la situación del Cúcuta. Los hemos enfrentado y estamos buscando soluciones. Indudablemente que no podemos contar los detalles porque eso repercute en lo que pueda pasar, pero que estamos atacando el problema del Cúcuta, lo estamos atacando. Semanalmente, tengo una o dos reuniones en Bogotá, y en otras ciudades, mirando todos los tópicos que conciernen sobre el tema del Cúcuta, hacer la negociación que sea y estamos en eso, créame que Dios quiera y le podemos dar la solución y que, en enero o febrero, haya fútbol acá"