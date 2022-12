Jorge Luis Pinto: "Me reuní con dirigentes de Alianza en Bogotá, pero Millonarios no me dejó salir"

El entrenador colombiano atendió a medios peruanos y contó sobre una reunión que tuvo hace un año en nuestra capital con los dirigentes del equipo blanquiazul, en el que dejó un grato recuerdo.

En la temporada 1999/2000, el técnico Jorge Luis Pinto fue a trabajar al Alianza Lima y dejó un grato recuerdo al salir campeón. Prueba de ello es que en varias oportunidades, el santandereano ha sonado para volver al banquillo del cuadro peruano y en las últimas horas se recordó un ofrecimiento reciente.

“Hace año y medio me reuní con gente de Alianza Lima en Bogotá. Era un secreto de estado, pero ya pasó mucho tiempo. Había la posibilidad, pero no se llegó a buen puerto, porque en ese momento Millonarios lo vio inoportuno”, afirmó Pinto, en declaraciones reproducidas por 'Trome', de Perú.

El colombiano agregó en la charla con el sitio partidario 'Azul y Blanco' que “Alianza tiene la libertad de contratar a quien crea conveniente. Marulanda (Vïctor) puede llamar a cualquiera. Lo que no permito es que me falte el respeto. Porque yo he recorrido mucho, he ganado donde me ha tocado dirigir. En Alianza Lima saben de mis principios y mis sentimientos. Aún tengo el sueño de volver".