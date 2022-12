Jorge Luis Pinto: “Si me llaman de la Selección de Costa Rica, nos sentaremos a hablar”

El entrenador colombiano está en la baraja de candidatos para dirigir a la selección ‘tica’, con la que hizo historia en el Mundial de Brasil 2014 tras llevarla hasta los cuartos de final.

Jorge Luis Pinto no ocultó la emoción que le genera saber que es uno de los candidatos para dirigir a la Selección de Costa Rica en las próximas Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El entrenador colombiano, en diálogo con el diario ‘La Nación’ de este país, dijo que estaría dispuesto a conversar y conocer las intenciones que tienen los dirigentes con el nuevo proceso.

“Nos sentaríamos a hablar, a dialogar, para mirar qué piensan, qué quieren que haga el nuevo técnico, pero no hay que adelantarse, no me gusta, me parece indebido”, le dijo Pinto a este diario.

“Lo que le vine aportando siempre, capacidad de trabajo, comportamiento de juego, personalidad futbolística y todo lo que ustedes vieron. Si me tienen en cuenta no tengo que agregar, porque mejor muestra de mi trabajo no hay otra que lo de Brasil 2014”, agregó el colombiano.

Cabe recordar que el nacido en San Gil, Santander, hizo historia con la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 tras clasificarla hasta los cuartos de final, en donde cayó 4-3 en penaltis con Holanda.

“Haber ganado el partido de Holanda es lo único pendiente. El resto bien, feliz, fue un momento histórico y lindo para el fútbol de Costa Rica, para los aficionados, los jugadores, para mí, para los directivos”, expresó el entrenador.

La Federación de Costa Rica aún no se ha comunicado con el exseleccionador de Honduras y Colombia, ni se ha pronunciado sobre el sucesor de Óscar Ramírez.

Jorge Luis Pinto también sonó hace algunas semanas como candidato para la Selección de Egipto, que, finalmente, se decidió por el mexicano Javier Aguirre.