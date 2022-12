Jorge Luis Pinto y una pregunta que lo sacó de casillas de parte de un medio hondureño

El entrenador colombiano y que no pudo clasificar a Honduras al Mundial de Rusia 2018 atendió una entrevista, pero hubo un momento tenso por un polémico jugador.

La semana pasada el jugador hondureño Carlo Costly calificó como "loco" al técnico Jorge Luis Pinto, quien dirigió al seleccionado de este país en la eliminatoria a la Copa del Mundo de 2018.

Publicidad

¡El presidente de un equipo argentino que quiere a Luis Suárez en su equipo!

Y en las últimas horas, en una entrevista con 'Radio América' el profesor Pinto se mostró firme cuando le quisieron tocar el tema Costly. "No me interesa hablar del señor Costly. Pero si va a preguntar por Carlo, mejor cortemos la llamada. Yo soy un hombre preparado, que he ganado, para ponerme a hablar de Costly, es como hablar de una llanta de mi carro", indicó el entrenador colombiano con vehemencia.

"Soy quinto en el mundo y cuarto en olimpiadas", resaltó el 'profe' Pinto, quien se encuentra cumpliendo la cuarentena, en medio de la pandemia del coronavirus.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.