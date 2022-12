No, gracias.

Jorge Mendes, claro y concreto: "Falcao tiene contrato y no hay opción que sea transferido". El representante del delantero colombiano le confirmó a un medio turco que el 'Tigre' está feliz en Estambul y que no es cierto que tengan ofertas.