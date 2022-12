Jorge Serna comenzará trabajos con la Colombia Sub-15, desde el 1 de abril

El entrenador bogotano observará jugadores en los torneos de la Difútbol desde esa fecha. Mientras tanto, dejará coordinada la continuidad del proceso de fútbol base de Millonarios, del que es director.

Desde la semana pasada se confirmó la llegada de Jorge Serna como técnico de la Selección Colombia Sub-15, equipo que tendrá que iniciar su preparación para el Suramericano de Argentina, que se jugará en el mes de noviembre del presente año.

‘Chamo’ Serna ya había estado al frente del seleccionado colombiano de dicha categoría entre 2012 y 2015 y en la actualidad se desempeña como director de fútbol base de Millonarios.

Ante ese tema y después de llegar a un acuerdo con los directivos de la Colfútbol, Serna explicó en charla con GolCaracol.com lo que viene en las próximas semanas.

“El trabajo con la Selección Colombia Sub-15 va a empezar el próximo 1 de abril. Desde ese día voy a empezar la observación en el torneo prejuvenil de la Difútbol, que se va a jugar en distintas sedes. Ya después, vamos a hacer las convocatorias”, explicó Serna.

En el ambiente del fútbol, una de las inquietudes tiene que ver con el futuro del adiestrador bogotano en Millonarios, equipo en el que adelanta un juicioso proceso en las divisiones menores del club.

“Antes de asumir con la Selección, estamos dejando todo organizado con Millonarios. Nuestra labor en la ‘orientación al alto rendimiento y de desarrollo y crecimiento van a quedar cada una con un coordinador. Ellos, cuando yo no me encuentre con la Selección, me van a presentar informes y además, pendientes de toda la actividad estarán Norberto Peluffo, nuestro director deportivo, y Antonio Carraça, director general del club”, agregó ‘Chamo’ Serna.

Antes de finalizar la charla, el DT comentó que “acá la idea es no dividir, generar espacios para que jugadores de muchas regiones tengan oportunidad de estar en Selección y trabajar fuertemente para hacer las mejores escogencias y detectar talentos”.

El pasado en Selección

Serna ya estuvo al frente de la Selección Sub-15 de nuestro país entre 2012 y 2015. Durante ese tiempo, Colombia quedó subcampeón del Torneo de las Naciones en México, oro en los Juegos Odesur de 2014, campeón del torneo Tahuichi Aguilera, en Bolivia, y en la Copa Simón Bolívar, de Venezuela; y en 2015 no superó la primera fase del Suramericano jugado en nuestro país.

De esos procesos, surgieron jugadores como Stiven Vega (Millonarios), Kevin Balanta (Cali), Jesús Marimón (Once Caldas), Ronaldo Ariza (Alianza Petrolera) Luis García (Rayo Vallecano).

Además, que cerca de 10 jóvenes futbolistas que estuvieron en seleccionados Sub-15 de nuestro país, están en la actualidad con Orlando Restrepo en el Suramericano de Chile 2017.