José Cuadrado anuncia su retiro del fútbol profesional: "Comienza el segundo tiempo de mi vida"

José Fernando Cuadrado decidió dar un paso al costado, ponerle fin a custodiar los tres palos. Este martes, el guardameta 'vallenato', de 37 años, le puso punto final a su carrera deportiva y dicho anuncio lo hizo por medio de un par de videos en sus plataformas sociales oficiales.

Y es que Cuadrado Romero explicó su determinación de dicha noticia, después de estar dos años sin competir futbolísticamente. Su último equipo había sido Atlético Nacional en el 2020.

Recordemos que el oriundo de Valledupar comenzó su carrera en el balompié en Millonarios en el 2005 y allí estuvo hasta el 2009; posteriormente, vistió la camiseta del Deportivo Cali, pasó al Pasto y luego actuó bajo los tres palos en el Once Caldas. También tuvo paso por la Selección Colombia, donde fue uno de los integrantes de la delegación que compitió en el Mundial de Rusia 2018.

"Después de dos años de mi última vinculación a un club profesional, hoy (martes) quiero anunciar oficialmente mi retiro del fútbol profesional. Primero que todo quiero agradecerle a mi esposa, mis hijos y mis padres por el acompañamiento, por todo el apoyo que me brindaron y por siempre haber estado ahí cuando más los necesité", expresó de entrada el otrora guardameta.

Aquí más de José Fernando Cuadrado en su despedida como futbolista profesional:

*Agradecimiento a los equipos en los que compitió:

"A Millonarios toda la gratitud porque fue el equipo que me permitió debutar, darme a conocer y construir las bases de mi carrera; al Deportivo Cali muchas gracias, porque a pesar de que solo estuve un año defendiendo sus colores, fue el primer club con el que pude gritar 'soy campeón', 'somos campeones'; al Deportivo Pasto le tengo un cariño muy especial porque fue donde me pude consolidar como futbolista, lograr ese tan anhelado ascenso a la primera categoría, construir una familia que dejó huella en una institución y toda una ciudad; gracias Once Caldas porque fue uno de los clubes donde mayor tiempo pude estar, gracias a una ciudad que acogió a mi familia, donde pude convertirme en referente y capitán que siempre defendió y respetó a una institución y una ciudad con un profundo sentido de pertenencia; gracias a Atlético Nacional por creer en mí para defender tus colores, gracias por todo lo que me brindaron como institución, porque realmente entendí el valor de dignificar la profesión".

José Fernando Cuadrado, con la camiseta de la Selección Colombia. Colprensa.

*Palabras sobre su paso por la Selección Colombia:

"Gracias mi Selección Colombia por permitirme vivir lo que se siente defender los colores de mi país, gracias por permitirme conocer otros países y culturas, pero ante todo, vivir la experiencia más significativa de mi carrera, como lo es en el Mundial de fútbol Rusia 2018".

*Sus emprendimientos fuera del mundo del fútbol:

"Hace algún tiempo hacía referencia de que hay vida después del fútbol, y es nuestra responsabilidad construir nuestro retiro, el famoso día después. Porque en algún momento seremos considerados viejos para el deporte, pero jóvenes para la vida. Por ello emprendí con JC proyectos y construcciones y con Quadratto restaurante de comida italiana".

*Nuevos proyectos en su vida:

"Y como el fútbol no se podía quedar por fuera, para ello me he capacitado. A partir de hoy comienza el segundo tiempo de mi vida, emprendiendo un nuevo reto, aceptando el llamado a ser parte del equipo de trabajo de una de las compañías más grandes de representación deportiva a nivel mundial".

