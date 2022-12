José Luis Brown, exjugador de Nacional, está grave de salud y su nieta conmovió con este mensaje

El 'Tata', jugó en el cuadro paisa entre 1983 y 1984, dos años antes de proclamarse campeón en el Mundial de México con la Selección de Argentina.

José Luis 'Tata' Brown, campeón del Mundo en México 1986, ha sido ingresado en un hospital de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, "sin diagnóstico oficial", informaron este lunes desde su club Estudiantes de La Plata.

El exdefensor, de 62 años, se encuentra "bajo atención médica" y con prohibición de visitas, según un comunicado emitido por el club platense este lunes.

Publicidad

Vea acá: Destacada actuación de Duván Zapata: clasificó a Atalanta, en Copa Italia, contra Cagliari

"El emblema de la historia de Estudiantes y del fútbol argentino, se encuentra internado y bajo atención médica. De momento no hay un diagnóstico oficial, aunque el ex jugador albirrojo y de la Selección Argentina tiene prohibidas las visitas", publicó Estudiantes en su página oficial.

El club dejó en manos de la familia de la estrella las futuras informaciones sobre los detalles de su estado de salud.

Durante la tarde del lunes, su compañero en la selección que se hizo con la Copa del Mundo en 1986, Diego Armando Maradona, difundió en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos con la copa y un texto de ánimo que concluyó con un emotivo "dale 'Tata', que si vos jugás bien, ¡yo juego bien!. ¡Dale 'Tata'!".

"Sin José Luis Brown, no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, 'Tata'. Estabas siempre con buena onda. Aunque sabías que no ibas a ser titular en México, te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, para recuperar tu rodilla. Incluso no tenías equipo en aquel momento, ¿te acordás?", escribió Maradona.

Vea también: Se define quién será el próximo técnico de la Selección Colombia: crucial reunión en la FCF

Además del 'Pelusa', su nieta, Uma Brown también utilizó las redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje. "¿Te acordás cuando te mordiste la camiseta en la Selección y saliste a jugar con el brazo metido ahí? Ahora simplemente te pido que la pelees a muerte como en este partido y puedas salir de lo que está pasando. Sos enorme y te amo".

Publicidad

"Dejaste todo por todas las camisetas que pasaron por vos y más por la de la Selección. Ahora simplemente te pido que dejes todo para que todos nosotros dejemos de llorarte y podamos sonreírte como era antes, que te hacías el canchero relatando tus goles y todos nos reíamos con vos y junto a vos", concluyó su nieta.

Publicidad