José Luis Chilavert prefiere a Lionel Messi por encima de Diego Maradona

En entrevista para un medio argentino, José Luis Chilavert habló acerca de las comparaciones entre Lionel Messi y Diego Maradona. Además, rechazó las críticas por parte de la hinchada argentina hacia quien, para muchos, es el mejor jugador del mundo.

El histórico exarquero paraguayo dijo en ‘TyC Sports’, "Messi es un genio, está en otro planeta. Los demás estamos en la tierra, esa es la verdad. él es un líder".

No obstante, como ya es costumbre, Chilavert habló claro y directo al referirse a las comparaciones entre ‘La Pulga’ y ‘El Pelusa’: "ahí empezamos con las comparaciones. Maradona no ganó ni el uno por ciento de lo que ganó Messi. ¿Y los Balones de Oro? La excusa que ponen es que Messi jugó con Xavi, Iniesta y toda la banda”.

El ex guardameta ‘guaraní’ no se quedó con nada y le mandó un mensaje a los hinchas argentinos que critican al seis veces ganador del Balón de Oro, por supuestamente, no ser el líder que necesita la selección 'albiceleste'.

“Messi es un genio y está por encima del resto. Nuestra sociedad es muy injusta porque le dicen de todo. Muchos entienden que liderazgo es gritar, insultar, pero hay muchos que son callados, que hablan en el vestuario y en los entrenamientos, y eso para mí es ser un líder. En Argentina injustamente le dicen ‘pechofrío’ porque no gana una Copa del Mundo”, concluyó.

La selección Argentina, en la que está convocado Lionel Messi, se medirá este próximo jueves frente a Paraguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

