José Mourinho le cierra la puerta definitivamente al United: "Ese capítulo está cerrado"

El entrenador luso que actualmente dirige al Tottenham descartó un segundo ciclo con los 'red devils'. Además, aseguró antes del partido con su exequipo que le encanta volver a "un lugar donde fue feliz".

"Para mí, el capítulo está cerrado", aseguró el entrenador portugués José Mourinho este martes, durante una conferencia de prensa, sobre su paso por el Manchester United, al que se mide el miércoles su nuevo equipo, el Tottenham, por la 15ª fecha de la Premier League.

"Honestamente, el United forma parte del libro de mis experiencias, está en mi libro de historia", aseguró en la víspera de su primer regreso a Old Trafford, casi un año después de haber sido despedido por los Red Devils.

"Dejé el club, tomé mi tiempo para analizar todo lo que pasó, tomé el tiempo de prepararme para un nuevo reto", continuó.

Un nuevo reto que inició hace poco menos de dos semanas al sustituir al argentino Mauricio Pochettino en el banquillo de los Spurs, que han ganado sus tres primeros partidos -dos de ellos ligueros- bajo sus órdenes.

De esta manera el cuadro del norte de Londres ha ascendido hasta el 5º lugar de la clasificación, a seis puntos de la 4ª plaza que da acceso a la Liga de Campeones, y solo dos por delante de los Red Devils, novenos.

"Ahora tengo que analizar al United como un rival, su forma de jugar. ¿Cómo vencerles? ¿Cómo podrían ganarnos? Para mí, eso es lo importante", añadió el luso.

"Me siento bien. Me encanta jugar grandes partidos, me encanta jugar contra los mejores equipos y volver a un lugar donde he sido feliz", aseguró.

"Tengo una muy buena relación con los aficionados del Manchester United. He vuelto ahí como analista (televisivo) y me emocionó el hermoso recibimiento", destacó Mourinho.

"Mañana vuelvo como entrenador del equipo que va a intentar vencer al Manchester United. Entiendo que ellos quieren exactamente lo contrario. Pero durante el partido creo que me olvidarán", cerró.