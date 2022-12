José Mourinho: "Mbappé es el jugador más rentable del fútbol de hoy"

El entrenador portugués habló de los mejores jugadores del momento y puso al francés por encima de Messi y Cristiano Ronaldo.

José Mourinho y sus conceptos siempre van a ser tenidos en cuenta en el mundo del fútbol. El portugués es palabra autorizada para analizar diferentes frentes y en las últimas horas dio su concepto sobre los mejores jugadores del momento.

Cuando hablamos de futuro, no necesitamos decir en qué se va a convertir dentro de cinco años o dentro de diez. Hay que mirarle hoy, y Mbappé es absolutamente increíble”, le aseguró 'Mou' a 'Bein Sports Francia'.

El portugués siguió comentando que "en el mercado, Cristiano y Messi tienen más de 30 años, Neymar tiene 27.... La edad importa y creo que Mbappé es el jugador más rentable del mundo hoy en día; el más caro del mundo si hablamos de una posible transferencia”.

Mourinho también se refirió a su presente y futuro. Así finalizó indicando que "no estoy de vacaciones ni aburrido, ni como si no tuviera nada que hacer. Me estoy preparando. Cuando se trabaja en el fútbol diariamente con seis conferencias de prensa a la semana, tres partidos, sesiones de vídeo, análisis de partidos, problemas cotidianos".

