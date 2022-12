José Mourinho: "trabajar en el Real Madrid es una experiencia única"

El técnico portugués se dejó querer por el club merengue, al asegurar que no tendría problema para regresar si le llaman porque guarda "un recuerdo fantástico" cuando trabajó en el club blanco.

El nombre de Mourinho comienza a sonar con fuerza entre los candidatos al banquillo del Real Madrid de la próxima temporada. El portugués respondió a los rumores con palabras de cariño al que fue su club.

"Guardo un recuerdo fantástico en la globalidad. Trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única y diferente a todas las que he tenido, y eso que han sido grandes experiencias", dijo a 'Deportes Cuatro'.

"Hicimos cosas fantásticas, ganamos una Liga de un modo único y también tuvimos momentos malos. Yo cometí errores y he mejorado mucho como entrenador y como persona después de esta experiencia. Estoy tranquilo", añadió.

Mourinho admitió que igual que ha protagonizado una segunda etapa en el Chelsea, no vería con malos ojos hacerlo en el Real Madrid.

"No he tenido problema de regresar al Chelsea, no tendré problema de regresar al Madrid, al Oporto, al Inter, a todos los clubes donde he estado. Si alguien te quiere es un sentimiento bueno. El único equipo en el que he estado que un día me ha llamado para regresar ha sido el Chelsea, no el Real Madrid. La gente saca cosas de contexto", aseguró.

Y mostró su respeto al actual técnico Santiago Solari y al presidente Florentino Pérez. "Me preguntaron que jugadores tiene que comprar el Real Madrid y respondí que es una pregunta para Solari y el presidente, no para mí. Lo considero una respuesta ética que no sale".