“José Mourinho ya no gana, cada vez que se va deja al club destruido”

Estas fueron las palabras de Cristophe Dugarry, histórico jugador de la Selección de Francia, quien analizó el presente del entrenador portugués que actualmente esta al frente del Tottenham.

De José Mourinho es ha hablado innumerable de veces. Por eso, no es sorpresa que ahora un exjugador le pegue al técnico campeón de la Champions con Porto.

“Mourinho ya no gana, deja el club en pedazos. Cada vez que se va, deja el club destruido ... No tengo confianza en él, en los agentes, transferencias, imagen con los medios. No podría trabajar con él. Solo se preocupa por sí mismo. El resto no importa, tiene un ego gigante”, dijo en un live Cristophe Dugarry, histórico jugador de la Selección de Francia.

De hecho, el francés fue más allá y aseguró que el actual entrenador del Tottenham no se puede comparar con el último estratega campeón del mundo,

“Aun así, hay cosas similares a Deschamps. Pero ahora, Deschamps es el entrenador con la fórmula ganadora y ya lo ha demostrado. Es capaz de crear un grupo y se lleva bastante bien con los jugadores, lo contrario de Mourinho. En el campo, la elección es anti-Mourinho. Por eso dije que tampoco. Tampoco se ajustan a mi filosofía de juego", finalizó.

