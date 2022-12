José Sand y una confesión: "Jorge Almirón fue el mejor técnico que tuve y Julio Falcioni, el peor"

El delantero argentino, quien dejó una buena imagen en 2018 con el Cali, habló de diferentes momentos de su vida futbolística en una amplia entrevista en su país.

José Sand jugó en 2018 con la camiseta del Deportivo Cali y confirmó sus dotes de goleador al anotar un total de 14 anotaciones en la temporada.

Para la presente temporada, el experimentado atacante tomó la decisión de regresar a Argentina para jugar con Lanús.

Lea acá: Clasificación de la FIFA: Colombia ocupa la casilla doce y Bélgica se encuentra en la cima

Y en los últimos días le concedió una entrevista a 'La Nación', en la que quedaron algunas reflexiones que tocan el fútbol colombiano.

Acá las declaraciones más representativas de Sand:

"Los hinchas que más me pueden apreciar son los de Defensores de Belgrano y los de Deportivo Cali. Tengo que decir que me trataron excelentemente en Colombia y aunque podría haber hecho más goles, siento que me quieren mucho".

"El mejor que tuve en mi carrera es Jorge (Almirón) y el peor, Falcioni. Jorge sabe todo, todo: de táctica, es inteligente, trabaja mucho. Falcioni no me dejó nada. No me bancó. Me parece que merecía más respeto".

"Me quedaron los consejos del colombiano Víctor Hugo Aristizábal, al que tuve de compañero en Vitoria. "Vos errás porque estás siempre mirando qué hacer para definir, tocala a un lado, no quieras gambetear, no quieras inventar nada".