Josh Cavallo: “El Mundial es en Catar y es un país que aplica la pena de muerte a la gente gay”

Josh Cavallo es el nombre del primer futbolista en la actualidad que hizo pública su homosexualidad, algo que en estos tiempos le ha traído mucho apoyo, aunque también algunos temores y dudas.

El jugador del Adelaide United se refirió a las incógnitas que tiene en caso de ir con la selección de Australia, al Mundial de Catar 2022.

“Leí algo sobre que Catar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”, afirmó de entrada en ‘Guardian’s Today in Focus’.

Además, Josh Cavallo mencionó que “al final el Mundial es en Catar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno para mi carrera como profesional”.