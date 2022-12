Jozy Altidore, jugador de la Selección Estados Unidos: "Hay ovnis volando, a nadie le importa"

El jugador del Toronto FC y del seleccionado estaounidense se mostró extrañado por el poco interés que se dio ante la aparición hace unos días de objetos voladores.

Jozy Altidore se manifestó sorprendido porque no se le prestaron atención en Estados Unidos a las revelaciones hechas por el Gobierno con algunos videos de ovnis, que fueron difundidos por fuentes de las fuerzas militares.

Aunque se hizo alguna resonancia del hecho, el jugador del Toronto puso el grito en el cielo por la falta de interés que se dio en territorio estadounidense y así lo expresó en sus redes sociales.

"Es increíble. A la gente no le importaba. El gobierno de los Estados Unidos acaba de revelar esta información y a nadie le importó. Simplemente muestra lo loco que son estos tiempos. Simplemente confirmaron que los ovnis están volando y que debido al coronavirus a nadie le importaba. Tuve que tuitear sobre eso para que la gente lo vea. No sé lo que piensan, pero estos videos confirman que hay algo ahí afuera. De lo contrario, muchos pilotos no habían grabado estos videos. Está muy, muy claro ”, publicó el delantero, de 30 años.

