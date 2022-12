"Juan Carlos Osorio es un técnico sensacional, muy estudiado, tiene conocimiento"

Wason Rentería recordó con cariño y agradecimiento el trabajo que realizó en el año 2011 en Once Caldas y con el risaraldense como entrenador. "Él y Pompilio Páez me ayudaron bastante", dijo.

En la extensa entrevista de Wason Rentería a través del Instagram de GolCaracol.com, el chocoano tocó el tema relacionado con su paso por Once Caldas, de Manizales, en 2011 y en donde tuvo la oportunidad de trabajar con Juan Carlos Osorio como entrenador.

Publicidad

Wason Rentería: “Nacional es el equipo de mis amores, me hubiera gustado retirarme allá”

"Cuando yo volví a Colombia, se dio la oportunidad de ir al Once. Estaba Dayro Moreno allá, tengo una gran amistad con él, se contactaron por medio de Dayro conmigo y asi hablé con Osorio. Me fui a Manizales y asi conocí a un gran profesor, y a Pompilio (Páez), quienes me ayudaron bastante", contó el chocoano.

Pero las palabras de aprecio del otrora delantero para referirse a Osorio siguieron. "Primero que todo el profe me esperó y eso es de valorar. La forma trabajar suya y de su cuerpo técnico me ayudaron, en pocos meses hice 15 goles y me di cuenta que Osorio es una persona que estudia bastante, un ser humano sensacional, que tiene su manera de enseñar y al que se le capta el mensaje rápido".

Wason Rentería y su amistad con Neymar: “Me conocía, era como yo, muy extrovertido”