Juan Carlos Osorio responsabilizó a los futbolistas mexicanos de la eliminación en Rusia 2018

El entrenador risaraldense habló de aquel partido de octavos de final frente a Brasil y reveló lo que sucedió en la interna del camerino, antes del juego frente al ‘scratch’.

Se van a cumplir dos años desde que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio dejó el banquillo de la Selección mexicana y en una entrevista para ‘ESPN’, recordó su último partido al frente del ‘tri’, en la pasada Copa del Mundo.

“Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra ellos y la respuesta fue silencio. Yo respondí: ‘yo estoy preparado porque llevo 30 años trabajando para jugar contra los mejores”, comenzó Osorio su relato sobre ese partido.

Juan Carlos reconoció en la entrevista que en su plantilla de ese entonces, solo habían tres jugadores con la capacidad y experiencia para enfrentar a una selección top como la brasileña.

“Cuando México jugó contra Brasil yo sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas del mundo, por eso yo no hablo con ellos. Con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera e Hirving Lozano, necesitábamos otros jugadores como los que tenía Brasil en la delantera: William, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesús parecidos en México solo uno, Carlos Vela”, expresó Osorio.

Ese partido al final lo ganó Brasil 2-0 con anotaciones de Neymar y Firmino, dejando a la selección mexicana con otro Mundial sin jugar el quinto partido.

Cabe recordar que su gestión bajo la dirección técnica del equipo mexicano fue muy criticada por la prensa, exjugadores y varios sectores de hinchas, quienes reclamaron reiteradamente por las constantes variantes en la nómina, la estrepitosa caída frente a Chile en la Copa América 2016 y la eliminación en octavos de final del Mundial 2018.

“Por ahora diría que no a la Selección mexicana, pero sí repetiría la experiencia. Yo no sé si volvería porque después del Mundial la única razón fundamental por la que declinamos, nosotros no quisimos continuar y se lo hicimos saber a Santiago Baños, Guillermo Cantú y Decio de María, ya que pensamos que era el momento de ir a buscar el reto de Colombia”, indicó Juan Carlos Osorio cuando le preguntaron por si le gustaría volver a dirigir a México.