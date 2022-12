Juan Carlos Osorio sí tiene una cláusula de salida de la Selección Paraguay

Mientras que estaba siendo presentado como nuevo seleccionado paraguayo, en nuestro país se conocieron detalles del contrato firmado por el entrenador colombiano con los dirigentes 'guaraníes'.

Este viernes en el diario 'El Colombiano' se publicó una nota en la que se detalló el tema relacionado con el contrato firmado por Juan Carlos Osorio para convertirse en técnico de la Selección Paraguay.

“Sí, hay una cláusula acordada por ambas partes, que incluso fue sugerida por la Federación Paraguaya. Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”, se lee en el medio antioqueño.

De igual manera, el entrenador risaraldense manifestó que “no entendí la rueda de prensa de Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C, ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”.

En caso de que los dirigentes quieran sellar un acuerdo con Osorio, tendrían un plazo de tres meses que es lo que contempla en la cláusula de rescisión firmada con la Federación Paraguaya.

Hasta el momento, no se conoce una posición oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en cuanto a candidatos o charlas con los posibles sucesores de José Pékerman en el banquillo del seleccionado de nuestro país.

