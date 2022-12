Juan Carlos Osorio y el tema con el que se identifica con el español Juan Manuel Lillo

El entrenador de Atlético Nacional concedió una extensa entrevista a un medio argentino y se refirió a múltiples temas del fútbol colombiano, dejando reflexiones que buscan mejorar al jugador criollo.

"Una charla a puro concepto con Juan Carlos Osorio. Un diálogo exclusivo con ‘El Profe’, actual director técnico de Atlético Nacional y ex seleccionador de México, quien expone sus convicciones en un fútbol cada vez más estratégico".

De esa forma encabezó el sitio web 'Infobae' una extensa entrevista con el entrenador colombiano, que ha ganado fama a nivel internacional y que en las últimas semanas ha levantado polémica en nuestro país, por su concepto del tiempo efectivo jugado en los compromisos de la liga del fútbol profesional colombiano.

Al referirse a su labor actual en el cuadro 'verdolaga', Osorio comentó que "trataré obviamente, con el trabajo del día a día, ayudar a mejorar a nuestros jugadores y demostrarles que ellos son los más importantes. Me identifico con Juanma Lillo (NdR: un DT español que inspiró a Guardiola y trabajó en Atlético Nacional) en eso de que nosotros los entrenadores estamos para aumentar las probabilidades de nuestros jugadores en el juego".

El colombiano también se refirió a la forma en la que Europa ha equiparado y superado el talento del fútbol suramericano. Así dijo que "(los europeos) nos han mostrado que por talento, y únicamente con eso, no gana nadie. Nos llevan ventaja en la competitividad. Me lleva a pensar y reiterarme en lo que tanto me esfuerzo en mejorar en nuestro club y con nuestros jugadores, y ojalá en el fútbol colombiano. En la medida que al talento histórico que siempre tuvimos en Colombia, porque hay que hablar de (Freddy) Rincón, del ‘Pibe’ (Valderrama), de Willington Ortiz, le sumemos la parte atlética, vamos a tener una de las mejores ligas de Sudamérica".

"Si nosotros al fútbol colombiano, a nuestro talento natural, le podemos sumar mayor competitividad, yo creo que podríamos estar en las dos o tres mejores ligas del continente", agregó Osorio, dejando en evidencia su exigencia máxima a sus jugadores en Nacional, en pro de mejorar el balompié local.



