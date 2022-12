Juan Diego Alegría, el joven goleador de Selección Colombia Sub-17 que va tras los pasos de Falcao García

Tiene 17 años, nació en Ibagué, ya mostró sus dotes de artillero con la Selección Colombia Sub-17 y este martes firmó contrato con Nike. El jugador del Tolima estuvo acompañado por Juan Carlos Galindo, gerente general de la marca en el país.

"Realmente mi gran referente es Falcao García, a quien veo cómo es por su entorno familiar, por el gran señor que es, por ser un gran jugador, he seguido sus pasos y espero llegar a compartir con él, bien sea en una cancha o personalmente".

Publicidad

Esas palabras son de Juan Diego Alegría, el joven delantero y goleador de la Selección Colombia Sub-17 de Héctor Cárdenas y del Tolima, quien en la presente semana firmó contrato en Bogotá como atleta de la marca Nike, en un acto que contó con la presencia de Juan Carlos Galindo.

"Juan Diego es un goleador, al que venimos siguiendo desde hace un buen tiempo, desde un torneo en Barranquilla que se llama Acefal y que ahora tenemos el gusto de tener acá ante ustedes. Tiene potencial y madera y esperamos que en cinco años pueda ser el nuevo Falcao, a quien también tenemos con nosotros", indicó Galindo, gerente general de Nike Colombia, quien abrió así su intervención, en medio de las cámaras y los micrófonos de la prensa capitalina.

Alegría, a sus cortos 17 años, ya tiene en su hoja vida galardones defendiendo los colores de la Selección Colombia, en torneos internacionales como el Tahuichi Aguilera, de Bolivia; el Sudamericano Sub-15, de Argentina; y en el Torneo de la Universidad Católica, en Chile.

Juan Fernando Quintero está más que ‘melo’: mostró lo mejor en el entrenamiento de River Plate

El promisorio futbolista tolimense valoró un nuevo paso en su carrera y comentó que "estoy agradecido junto a mi familia por su apoyo, eso se los digo a todos los integrantes de la familia Nike, esperamos responder a ese gran voto de confianza. Este momento es muy emotivo y magnífico para mí".

"Poco a poco he ido en constante evolución, estamos trabajando día a día para mejorar, además de tener una buena base mental porque no alcanza con el talento y vamos a seguir preparándonos para no ser inferior a las responsabilidades y llegar a lo que todos queremos que es ir a Europa", finalizó Juan Diego Alegría, quien en la actualidad hace parte del equipo Sub-20 del Tolima, que jugará frente a Millonarios la final del torneo de la Federación Colombiana de Fútbol.





Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.