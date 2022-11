Juan Fernando Quintero, duramente criticado en España: "Es un enano que le pega fuerte"

La final entre River Plate, con Juan Fernando Quintero como protagonista, y Boca Juniors, de la Copa Libertadores 2018, que tras los incidentes en el partido de vuelta que debía jugarse en el estadio Monumental de Núñez, terminó yendo a suelo europeo y fue la casa del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, el escenario de un acontecimiento histórico en el certamen continental, sigue siendo recordada a día de hoy.

El volante colombiano que hoy sigue en el conjunto 'millonario' fue autor de uno de los goles más importantes del club argentino en sus más de 100 años de historia, tras haber marcado el 2-1 a favor, luego de clavar la pelota en el ángulo con un poderoso zurdazo en tiempo de descuento y que sentenció el partido a favor de 'la banda cruzada' imponiéndose frente al rival de toda la vida, en uno de los clásicos más importantes del fútbol a nivel global.

Por aquella anotación, Quintero fue llenado de elogios, sin embargo, casi 4 años después de aquel suceso, en las últimas horas, salió un feroz crítico del colombiano, que menosprecio todo el talento que el volante antioqueño ha demostrado, no solo en la mencionada final, sino en toda su etapa con el equipo gaucho.

"Quintero hizo un gol... ¿Es un enano, un bajito así? Un colombiano que le pega fuerte... Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó al Mundial. ¿A dónde vamos con Quintero?". Esas fueron las declaraciones del periodista argentino radicado en España, Jorge D'Alessandro, habitual en el programa deportivo 'El Chiriguito', quien ya ha dejado varias polémicas por comentarios de otros panelistas.

D'Alessandro fue protagonista de una entrevista dada al canal de Youtube argentino 'Doble Mérito' y que se ha convertido en un éxito en la plataforma.

El exfutbolista convertido en periodista deportivo, se refirió además de Quintero al nivel que tuvo aquella recordada final, que no le gustó para nada:

"Vi River y Boca. La final de la Copa Libertadores de América. El arquero al final corriendo rumbo al otro arco, parecía una película de dibujos animados... Como argentino estaba contento, pero no me gustó. No dimos imagen de nivel. Fue un fútbol de segundo nivel. Estaban (Pity) Martínez y Palacios que los quería el Real Madrid y no ficharon a ninguno. Uno terminó en Estados Unidos y el otro en Alemania", dijo en la entrevista.

Por supuesto, la defensa hacia Juan Fernando Quintero no se hizo esperar, especialmente desde los hinchas de River Plate en redes sociales, que lo consideran el mejor jugador del plantel y uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el conjunto del barrio de Núñez. en Buenos Aires, e incluso acusaron al periodista de "no saber nada de fútbol" y "haber fracasado como jugador y entrenador".

