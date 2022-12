Juan Fernando Quintero y el tema Villa: "El tema de pareja es de pareja, ellos y sus problemas"

Según la prensa argentina, el jugador de River Plate hospedó a su compatriota, luego de que el de Boca Juniors fuera denunciado por su pareja, Daniela Cortés, por supuesta agresión física.

Este miércoles, Juan Fernando Quintero escribió sobre una publicación en redes sociales del diario 'Olé' y reaccionó ante algunos temas que lo relacionan con Sebastián Villa, protagonista de un escándalo de violencia de género en contra de Daniela Cortés, en Argentina.

Según los medios argentinos, Villa se hospedó en la casa de Quintero tras los confusos hechos. Sin embargo, el jugador de Boca Juniors ya se marchó, algo que se habría dado tras sostener alguna conversación con Marcelo Gallardo, su técnico.

Sin embargo, el volante de creación de los 'millonarios' escribió de manera vehemente y negó cualquier aseveración en el caso extrafutbolístico del extremo de los 'xeneizes'.

"Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta que no pueden estar cerca de casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano, diferencien eso. Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar... Abrazo”, fue lo que escribió Quintero en una publicación del diario ‘Olé’.

