Juan Guillermo Cuadrado, comprometido con la gente: donó 85.000 tapabocas

Somos felices sirviendo a los que amamos 💙 En articulación con el equipo de la directora grupo de etnias de la secretaría de inclusión social @farlinperea se hizo entrega de 85.000 tapabocas, con el fin de contribuir a la protección de las poblaciones indígenas y afrodescendientes ante el Covid-19 que es fundamental para preservar la salud. . . . @alcaldiademed @cuadrado