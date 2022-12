Juan José Buscalia: “Es una sorpresa mayúscula para todos que no hayan convocado a Armani”

El periodista argentino indicó que hasta la noche de este miércoles, el exarquero de Atlético Nacional y ahora de River Plate, era una de las fichas de Sampaoli para los amistosos de marzo.

Argentina convocó a un total de 22 jugadores para los juegos preparatorios contra Italia y España de cara al Mundial, en donde finalmente no fue tenido en cuenta Franco Armani.

“Jorge Sampaoli dijo en rueda de prensa que no quería probar con gente que no haya estado en el proceso para no alterar el microclima de la concentración y porque era un trabajo extra estando a dos meses del mundial, pero Wilfrido Caballero si fue convocado y no Armani, es una contradicción”, aseguró Buscalia, periodista de 'Blu Radio' y 'Fox Sports Argentina' en charla con Golcaracol.com.

El comunicador indicó que en diez días se conocerá el resto de jugadores convocados, que serán del mercado local, en donde se espera la posible convocatoria, aunque remota, puesto que ya fueron llamados Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfrido Caballero.