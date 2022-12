Juan Manuel Lillo podría llegar al banco técnico de Sporting Cristal

El técnico español que acaba de salir de Atlético Nacional, es una de las opciones que tiene el equipo peruano para 2018, en donde además de los torneos locales deberá afrontar la Copa Sudamericana.

El regreso de Lillo al fútbol colombiano en el equipo paisa no fue el mejor. Con tan solo seis meses en la institución, el técnico español no logró imprimir su idea futbolística y lo peor de todo fue que los resultados no lo apoyaron, situación que decantó su marcha del onceno verde.

Publicidad

Lea también: Roberto Ovelar pasó los exámenes médicos y es nuevo jugador de Millonarios

De acuerdo con el diario peruano ‘EL Bocón’, el adiestrador es una de opciones más importantes para llegar al Sporting Cristal, en reemplazo de Pablo Zegarra.

En la publicación del diario de comunicación, recuerdan su paso como técnico del Real Zaragoza, Real Sociedad y Almería, así como su relación con Joseph Guardiola y Jorge Sampaoli, con quien estuvo como asistente técnico en su paso por Sevilla y la Selección de Chile.

Vea también: Carlos Bacca, gran protagonista en el villancico del Villarreal

Publicidad

Entre este miércoles o jueves se podría conocer la noticia sobre el nuevo técnico de Sporting Cristal, en donde el español es una carta fuerte.