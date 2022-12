“Juan Pablo Ángel hizo un tridente maravilloso con Pablo Aimar y Javier Saviola, en River Plate”

Esas palabras son de Omar Labruna, quien fue jugador del club ‘millonario’ y también fue asistente técnico de Ramón Díaz. En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ se refirió al elenco de la ‘banda cruzada’ y muchos más temas.

En estos días se habló de Omar Labruna, quien fuera entrenador del Cali en 2007 y que contó un tema curioso que sucedió cuando era jugador, por haber tenido actividad sexual y al día siguiente no pudo participar en un partido con River Plate, que era dirigido por su padre.

Así, este miércoles el exjugador habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió a los colombianos que vistieron en el pasado y en el presente la camiseta de River.

Repase acá las declaraciones de Omar Labruna:

*La historia de cuando no pudo disputar un partido, por tener actividad sexual

“Fue en la época de futbolista, en los grandes planteles que me tocó compartir en River, cuando mi padre era el técnico, de 1977 a 1981, donde ganamos seis títulos, y hablando en el programa ‘La Red’, de cómo se cuidan los jugadores yo dije que el sexo es algo normal de la vida, pero hay que tener una medida y cuidado, en una semana me había sobrepasado y por eso me desgarré el fin de semana”.

*La alimentación y una anécdota en su paso por el banquillo del Cali

“Cuando dirigí al Cali el doctor que tenía hacía unas mediciones y veíamos a un jugador con el alcohol de la noche, y siempre pinchaba a dos o tres jugadores y veíamos con la sangre si se había cuidado o había tomado. La alimentación es importante, yo me acuerdo que en Colombia se comía el sancocho y muchas frituras y yo no estaba acostumbrado a ver eso en Argentina”.

*Su etapa como asistente técnico en River y el dirigir a Juan Pablo Ángel

“A nosotros nos toco dirigir a Juan Pablo. Con Ramón Díaz lo vimos en Nacional, lo pudimos traer, y le costó adaptarse al fútbol argentino, pero habían aparecido Aimar y Saviola y hacían un tridente maravilloso. Él dejó un gran recuerdo porque me tocó dirigirlo”.

*Los futbolistas colombianos en el plantel actual

“Lo de Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré están en un momento extraordinario, hoy con lo de Borré lo están sufriendo si Atlético de Madrid se lo lleva, pero en River está bien visto”.

*Resaltó a otros colombianos en equipos argentinos

“No me puedo olvidar de los que brillaron en Boca Juniors, que son Córdoba, Bermúdez y ‘Chicho’ Serna. Acá se adaptan los colombianos porque son de buena técnica”.