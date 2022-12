Juan Sebastián Verón le abrió las puertas de Estudiantes a Lionel Messi

Dentro de la revolución mundial que se armó después de conocerse que Lionel Messi estaría pensando en no renovar su contrato con Barcelona, han aparecido una serie de pretendientes para el astro argentino.

Desde las versiones del interés latente de Manchester City de contar con Messi, hasta la intención de dirigentes de la MLS de Estados Unidos han ocupado espacios en la prensa.

Y este sábado el que alzó la mano fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien le mandó un mensaje a Lionel Messi.

"Si quiere venir acá, tiene la 10 asegurada", dijo el ahora dirigente en declaraciones reproducidas por 'TyC Sports'.

Sin embargo, agregó "A Messi no me lo imagino fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo ésto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión, sus ganas y todo lo que le rodea, lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro",

Cabe destacar que el jueves pasado, desde Newell's Old Boys también invitaron públicamente al astro argentino para hacer parte de su proyecto y que cuando él quisiera.