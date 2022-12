Jugador argentino contagiado con coronavirus se disfraza de tigre mientras se recupera

Ezequiel Garay, quien dio positivo de COVID-19, se volvió viral este jueves por un video suyo bailando al mejor estilo de Jennifer López.

Ezequiel Garay no se deja aburrir y aprovecha su tiempo libre en cuarentena para hacer reír a la gente que lo sigue.

El defensor central argentino, quien juega en el Valencia, dio positivo por coronavirus y con buen semblante dio de qué hablar en las redes sociales por un baile.

“Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que reír. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me retó en el challenge que viralizó en Instagram. Por esto y mucho más, he hecho este vídeo. Y lo más sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar. ¿Os habéis reído de mí o conmigo? OBJETIVO CUMPLIDO”, fue el mensaje con el que Garay acompañó la publicación.

El futbolista se puso una pijama de Tigre y al mejor estilo de Jennifer López cumplió el reto que le puso su esposa.

