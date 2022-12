¡Jugador del Chelsea, pillado! Mason Mount no respetó la cuarentena y fue fotografiado

El joven jugador del equipo londinense fue captado en cámaras escapándose del aislamiento preventivo. Los ‘blues’ entraron en cuarentena después de confirmarse el contagio de Callum Hudson-Odoi.

Mason Mount, una de las jóvenes promesas del Chelsea, fue fotografiado saltándose la cuarentena y jugando un partido de fútbol en el centro de Londres, pese a que su compañero Callum Hudson-Odoi dio positivo en coronavirus.

Al inglés, que participó en la pachanga junto a Declan Rice, del West Ham United, le ha recordado el Chelsea sus responsabilidades, según ha publicado la prensa inglesa.

Después del positivo de Hudson-Odoi, ningún otro jugador ha dado positivo, pero los jugadores tenían que pasar un periodo de cuarentena que Mount se saltó.

No es el caso de Rice, quien al no haber estado con ninguna persona que hubiese contraído el coronavirus tenía libertad para no estar en cuarentena.

