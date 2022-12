Jugadores chilenos que lleguen a su país desde España e Italia, tendrán que estar 14 días aislados

Así lo confirmó el Ministerio de Salud del país austral, este martes, lo que dificultaría la convocatoria del técnico Reinaldo Rueda de cara a los duelos de las Eliminatorias, que serán frente a Uruguay y Colombia, el 26 y 31 de marzo, respectivamente.

Los casos de coronavirus en Chile importados desde España e Italia, dos de las naciones europeas más afectadas por el coronavirus, han motivado a las autoridades a determinar este martes que las personas que ingresen desde esos dos países permanezcan en aislamiento por 14 días.

La vigilancia de esta medida estará a cargo de las autoridades sanitarias, que realizarán el seguimiento de los casos hasta que se cumpla el aislamiento según el protocolo establecido para viajeros considerados de alto riesgo.

"Las personas que ingresen a territorio chileno con antecedentes de haber ingresado a territorio de los países de España e Italia, deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países", indica el documento oficial publicado por el Ministerio de Salud.

Los ciudadanos chilenos seguirán la cuarentena en sus domicilios mientras que los turistas firmarán un compromiso personal comprometiéndose a llevarla a cabo durante los 14 días siguientes, según pudo saber Efe de fuentes oficiales.

No obstante, las autoridades no han aclarado públicamente este punto y no será hasta este jueves cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, explique los detalles de este nuevo plan de acción para evitar que se extienda el coronavirus en Chile, que cuenta hasta el momento con 17 casos confirmados.

Las declaraciones de Mañalich este martes estaban fundamentalmente dirigidas a ciudadanos chilenos o residentes en Chile.

Las personas que ingresen al país desde España o Italia deberán "hacer un período de vigilancia en su casa, de 14 días, y se le darán, de acuerdo a las circulares del Ministerio del Trabajo, las licencias médicas si es que las necesita para reemplazar o sustituir su ingreso", dijo el ministro.

Esto aplica también para los jugadores chilenos de fútbol que se desempeñan en Italia y España y que pueden ser llamados para integrar la selección nacional que comience las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022, abundó la autoridad.

"No hacemos ningún distingo de acuerdo a la profesión de las personas porque nadie está inmunizado contra este virus y efectivamente esta cuarentena que hoy día está determinada para Italia (y España) es válida para toda persona", dijo Mañalich.

Desde el pasado 2 de marzo ya regía en Chile una Declaración Jurada que han de cumplimentar respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud los pasajeros que llegan al país por el Aeropuerto de Santiago.

Aquellas personas que no provengan de una zona de riesgo pueden seguir su entrada a Chile con normalidad, mientras que en el caso de las personas que declaren haber visitado algún país o zona de riesgo por coronavirus COVID-19 son derivadas a una Unidad de Control Sanitario.

