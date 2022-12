No, gracias.

Jugadores del Atlético Mineiro molestos porque al técnico Sampaoli sí les pagan y a ellos no Este martes, trascendió la información de que los jugadores del Atlético Mineiro, donde está el colombiano Dylan Borrero, están inconformes porque no les han devengado lo correspondiente. No así, a su entrenador, Jorge Sampaoli.