Jugadores juveniles de Maracaneiros fueron golpeados y robados en partido del torneo Difútbol

Este domingo, en el marco de la quinta fase del torneo Sub-17 de la Difútbol, se presentaron lamentables hechos de violencia en contra de la delegación, jóvenes jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Maracaneiros, de Bogotá, durante el partido frente a Boca Juniors de Soledad, en duelo realizado en el estadio Moderno, de Barranquilla.

En charla con Gol Caracol, el profesor Raúl Salamanca, presidente del tradicional club capitalino, habló de lo sucedido en la capital del Atlántico.

"Fue en la quinta ronda del torneo nacional sub 17 B. En Bogotá queda el partido 5-0 a favor de Maracaneiros, sin ningún problema un partido de trámite y normal. Sin expulsiones, todo absolutamente normal. En la vuelta, jugamos en el estadio moderno de Barranquilla contra el equipo Boca Juniors de Soledad. Viajaron únicamente tres padres de Maracaneiros y sin iniciar el partido, los simpatizantes, podría decir que delincuentes, comenzaron a decir ‘estos son los cachacos de Bogotá’ y agreden a un papá antes de empezar el partido, una media hora antes", dijo Salamanca inicialmente.

El experimentado entrenador de los capitalinos agregó que "yo como Presidente avisé al Comisionado de Árbitros que conozco en Bogotá para que pusiera atención a eso, porque si eso era iniciando, como hubiera sido después. El señor me responde y me dice que se iba a poner en contacto con la persona encargada en Barranquilla. No había protección de nada. Entra cualquier persona tomando cerveza, utilizando pólvora, echando pólvora hacia los jugadores, el banco técnico, en fin, todo muy complicado. Ya ahí todo era grave".

Salamanca comentó sobre todas las dificultades que se fueron presentando para su delegación y que con el correr de los minutos se fueron tornando más complicadas.

"Ya en el transcurso nos van ganando 3-0. Hacemos el 3-1. 4-1. 5-1 penal a favor de ellos, lo tapa a mi arquero, hacemos el 5-2, otro penal, lo hacen 6-2, hacemos gol 6-3 y así terminó el partido. Antes de terminar, el árbitro dice que va a terminar por falta de garantías. Finalmente terminó el partido y ahí es cuando se viene todo el banco contrario, se bajan de la tribuna los papás, los delincuentes y toda la gente. Y como nosotros teníamos las maletas en el banco, se las roban todas, con los documentos, celulares, el dinero. Al profesor nuestro incluso le roban todo. Ahora la preocupación es para viajar de regreso a Bogotá, porque sin documentos pues como complicado. Estamos haciendo las denuncias respectivas ante los entes deportivos, penales y policiales para que tomen cartas en el asunto", complementó Raúl Salamanca.

De los jugadores del equipo bogotano, del que surgieron figuras del fútbol colombiano como Fabián Vargas, Kilyan Virviescas, Andrés Pérez y Alfonso Cañon Jr, salieron siete con contusiones y raspones por los hechos de violencia.

Ahora se espera que la Difútbol, organizadora del torneo, y también las autoridades de la ciudad de Barranquilla se pronuncien con respecto a lo sucedido.