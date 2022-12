Jugadores mexicanos aseguraron que los 'tumbaron' en una exhibición de Ronaldinho

Dos mundialistas de México revelaron que en un juego con el astro brasileño no apareció el dinero que les habían prometido, en la ciudad de Cancún.

Francisco 'Kikín' Fonseca y Ricardo Osorio, quienes jugaron con la Selección de México en el Mundial de Sudáfrica 2010, concedieron una entrevista, en medio de la cuarentena por la llegada del coronavirus, en la que hicieron una confesión relacionada con un partido de exhibición en Cancún, en el que la atracción fue Ronaldinho.

“Nos estafaron. Yo estuve ahí (en el hotel), yo les dije ‘yo no me muevo de aquí hasta que no pongan el dinero que prometieron. He visto esto muchas ocasiones, si no tienen para el whisky menos para los hielos. Ronaldinho ya tenía su dinero. Señores gracias, luego nos vemos", dijo Osorio, en charla con 'RG La Deportiva'.

“No les daban el dinero en la que habían quedado. Le decía yo a Miguel España, ‘no vayan al estadio si no les pagan, si no, no habrá nada.’, pero los convencieron. Sé que al final jalaron todos parejo, y deciden ir todos al estadio, nos tuvieron en el vestidor 40 minuto o una hora por lo menos”, agregó Fonseca, por su parte.

Todo esto se mencionó, justo en el momento en el que 'Dinho' se encuentra en prisión domiciliaria en Paraguay, a donde llegó con pasaportes falsos para cumplir con compromisos publicitarios.