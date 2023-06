Jugó con Chelsea en la Champions League, cayó en el alcoholismo y ahora clama por una ayuda

En el mundo del fútbol siempre hay casos de jóvenes promesas que se han dejado llevar de la fama, el alcohol y la noche, algo que termina frenando sus carreras en los terrenos de juego. Esto pasa hasta en los mejores países, y es la historia del exjugador Jacob Mellis.

El mediocampista, quien se retiró en el 2022, luego de vestir las camisetas de varios elencos en el balompié británico, ‘abrió su corazón’ y confesó lo mal que la pasa actualmente, todo por gastarse de mala manera todos los euros que consiguió como jugador profesional.

“Me paso el día pensando dónde ir. Tengo familia, pero no quiero depender de ellos porque quiero intentar hacer cosas por mí mismo. Ha sido difícil, intentó no pensar mucho en ese tema”, dijo de entrada en entrevista para el ‘Daily Mail’.

Seguido a eso, Jacob Mellis, mencionó que el principal problema del declive de su carrera como futbolista, fue el alcohol.

“Cuando bebes no controlas lo que haces y eso afecta al entrenamiento, los directivos no estarán contentos. Recuerdo que una vez me presenté borracho a un entrenamiento, tenía 19 años y el segundo entrenador del Chelsea en aquel entonces me metió para el vestuario”, contó.

Y es que Mellis señaló que se ‘refugió’ en el trago para intentar buscar tranquilidad ante las cosas que lo aquejaban adentro y afuera de las canchas.

“Bebo todo lo que puedo para olvidarme del estrés. Veo fútbol todo el día, me gusta ver a los jóvenes talentos porque siento que puedo ayudarles de otras maneras fuera del campo. Intento alejarlos de las cosas que yo hacía”, aseveró.

Y para terminar, en el medio ‘Mundo Deportivo’ señalaron que a Jacob Mellis lo ayudará la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra para que supere el alcoholismo.

“Le van a proporcionarle ayuda. Mellis ingresará esta misma semana en la clínica Sporting Chance para tratarse de sus problemas con el alcohol. Además, el Chelsea le ha ofrecido la posibilidad de volver a trabajar con ellos identificando talentos”, mencionaron.