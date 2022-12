Julen Lopetegui, sobre Isco y Asensio, desea que tengan "salud y protagonismo"

El técnico de la selección española, aseguró frente a la pregunta de algunos madridistas sobre 'Isco' y Marco Asensio, que sean muy "felices" y que tengan "salud y protagonismo" para que lleguen de la mejor forma al Mundial de Rusia 2018.

Lopetegui ha participado hoy en una conferencia organizada por el Foro Nueva Murcia en el Casino de la capital murciana, en la que ha sido presentado por el que fuera también seleccionador español José Antonio Camacho.

El seleccionador ha apuntado que "todavía falta bastante para el Mundial" y ha aludido a los dos compromisos amistosos que afrontará La Roja el próximo marzo, frente a Alemania y Argentina, en concreto el día 23 en Düsseldorf y el 27 en el estadio Wanda Metropolitano, respectivamente.

"Son dos partidos muy bonitos, ilusionantes y exigentes y los prepararemos sin perder de vista el mes de junio", ha declarado.

Consultado por Isco y Marco Asensio, dos jugadores fijos en sus esquemas y que participan de forma más o menos regular en el Real Madrid, Lopetegui ha reclamado protagonismo para ellos.

"Lo que deseamos permanentemente es que los futbolistas, todos y en particular los nuestros, tengan salud, que estén sanos y en buena disposición y forma, además de protagonismo en sus equipos".

"Isco hizo un partido extraordinario en un choque tan importante como el de la Liga de Campeones frente al París Saint Germain y es un jugador importante en el Madrid. Sobre Marco Asensio, lo mismo. Queremos que todos los jugadores sean protagonistas y estén felices, pues cuanto mejor les vaya a nuestros internacionales en sus clubes, mucho mejor para nosotros", ha explicado.

Con respecto a la representación española en la Liga de Campeones, ha apuntado que el Real Madrid hizo "un muy buen partido frente a un grandísimo rival y consiguió un resultado que no es para nada definitivo, pero sí le permitirá llegar con opciones claras y esperanzas a París".

"Al Barcelona y al Sevilla, al igual que al resto de equipos españoles que están en la Europa Liga, le deseamos lo mejor de lo mejor y que les vaya fantásticamente bien, aunque ya están en unas rondas muy complejas en las que cada error se paga caro", ha añadido.

Sobre la actuación de la cantante Marta Sánchez en la que pone letra al himno, Lopetegui ha señalado: "No lo he visto y no puedo opinar al respecto. Como entrenador soy partidario de que el equipo juegue bien y rinda y sienta la selección con cariño e ilusión y luego habrá gente que le guste con letra y otras personas que lo prefieran sin letra. Cada uno lo siente de manera íntima y personal con o sin letra".

Por último, ha hecho referencia a la operación realizada por el Cuerpo nacional de Policía en clubes de Tercera División con relación a las apuestas ilegales. "No tengo idea del tema, pero todo lo que sea depurar responsabilidades y delitos, si así se han producido, me parece bien", ha manifestado.