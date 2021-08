Jules Koundé confesó que maltrataba a su mamá: "Recuerdo haberle pateado las piernas"

Jules Koundé, defensor central del Sevilla de España, se sinceró en una entrevista con 'Onze Mundial' y reveló que cuando era niño maltató a su madre. El francés se encuentra definiendo su futuro.

"Cuando comencé a jugar al fútbol en mi pueblo, éramos muy malos, teníamos un mal equipo y muchas veces perdíamos. Yo no soportaba perder y me estaba volviendo loco", señaló el galo.

"Tuve un periodo en el que era terrible con mi madre. Recuerdo haberle pateado las piernas. Cuando llegaba a casa me enfadaba y hacía algunas cosas feas, pero ese periodo duró poco", reveló el jugador del Sevilla de España.

"En la escuela era un buen estudiante, pero no me gustaba que me cuestionaran sobre cosas en las que no me iba bien", dijo Koundé.

Publicidad

Y agregó que, "tenía muy buenas notas, pero a veces con un comportamiento al límite. Hubo momentos en que entré en conflicto con algunos profesores. Pero nunca me afectó porque aprobé mis exámenes. Solo fui a la escuela por mi madre, que no quería que renunciara".