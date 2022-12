Julián Nagelsmann, el joven entrenador alemán que le dijo no al Real Madrid

Tiene 31 años, se hizo conocer por su trabajo en el Hoffenheim y en declaraciones a un medio de su país, confesó que recibió una llamada de los dirigentes blancos para suceder a Zinedine Zidane.

"Estoy en la cómoda posición de tener sólo 31 años, todavía soy joven. Si mi carrera como entrenador continúa hasta cierto punto, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo como Real Madrid".

El dueño de esas palabras fue el entrenador Julian Nagelsmann, quien en una entrevista al medio alemán '11 Freunde' explicó las razones por las que le dijo no al prestigioso cuadro español.

Nagelsmann agregó que "no es que no pensara en la oferta. ¿Quién colgaría el teléfono si le llama el Real Madrid?. El Universo Club de Fútbol no existe y no hay nada mucho más grande que el Real Madrid".

El técnico alemán tiene como principales logros haber clasificaco por dos años consecutivos al Hoffenheim a la Liga de Campeones de Europa.

En la nota publicada este miércoles por 'Infobae' se consignó, que el profesor aceptó una propuesta del RB Leipzig, para ser el DT en junio de 2019.