Julio César Falcioni: "Soy un paciente de riesgo, tuve cáncer y el viernes tuve que trabajar igual"

El entrenador de Banfield, de Argentina, ha tenido una dura postura porque en el torneo de su país no se ha parado el torneo, a causa del coronavirus.

En Argentina sigue la polémica por haber jugado la fecha del torneo el fin de semana pasado y junto a ello, el anuncio del presidente Alberto Fernández de mantener la misma medida para lo que viene, sin contar con la creciente propagación del coronavirus en el mundo entero.

Y una de las voces que se ha escuchado es la de Julio César Falcioni, quien recientemente tuvo graves quebrantos de salud que dejó de manifiesto en las últimas horas.

"Yo soy un paciente de riesgo. Tuve neumonía, cáncer, me hicieron quimioterapia... Y el viernes tuve que trabajar igual (en ocasión del partido Gimnasia-Banfield). Salimos a jugar porque nos dijeron que si no lo hacíamos, nos sacaban los puntos. Había que reunirse con los jugadores, no con los dirigentes", dijo Falcioni a 'TyC Sports'.

"Hoy me toca trabajar y estar al lado de los jugadores. El médico me dijo que no debería estar entrenando. Y acá estoy. Estamos citados para volver mañana a entrenar. Al secretario general de los técnicos no lo veo ni lo escucho por ningún lado", agregó el argentino, que tiene recordación en nuestro país después de haber jugado en América de Cali en la década de los 80.

