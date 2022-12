Julio César Falcioni y su drama: “Estaba desesperado, hacía cuatro meses no comía bien”

El entrenador de Banfield, en una entrevista concedida a ‘TyC Sports’, habló acerca del cáncer de laringe que le fue descubierto, en un chequeo de rutina que se iba a realizar. Además, se refirió a su lucha constante con las quimioterapias.

Julio César Falcioni vivió un drama desde el pasado 13 de diciembre de 2017, cuando fue diagnosticado con cáncer de laringe, al momento de hacerse un chequeo de rutina. Su voluntad para salir adelante y fe inquebrantable, lo tiene de vuelta al banquillo de Banfield.

“Una vez que terminé el tratamiento empecé a comer, me autorización a que me quitaran la sonda. Cuando volvía para la casa me compré una hamburguesa, estaba desesperado, hacía cuatro meses que no comía, ni probaba nada bien. Ahora vivo con mucha más tranquilidad el fútbol”, dijo el otrora arquero e ídolo del América de Cali.

Con la ayuda de su familia, Falcioni ha salido adelante y ahora mantiene la fuerza y lucha para estar en el fútbol con Banfield.

Otras declaraciones de Falcioni:

“El trece de diciembre, hace dos años, yo entré para hacer una operación de rutina por unos nódulos que tenía, y surgió la enfermedad”.

“La operación duró trece horas, entré a las ocho de la mañana y a mi familia la informaron cerca de las diez de la noche, estuve en terapia quince días, empecé con el tratamiento. Después tuve neumonías, un poquito de todo; con fuerza y ayuda de la familia todo fue mejorando. También estoy trabajando para mejorar mi voz”.

“Es muy difícil porque el tratamiento es muy complicado, son muy agresivos para el cuerpo, no podía comer, lo hacía por el estómago. Sin embargo, hoy puedo decir que estoy bien de mi salud. No estoy haciendo mucho esfuerzo con la voz, pareciera que lo hay, pero no”.