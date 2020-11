Julio Comesaña: “A los jugadores no hay que consentirlos, ya son profesionales y se les debe exigir”

Son días convulsionados al interior de la Selección Colombia . Las derrotas frente a Uruguay (0-3) y la humillante caída en la visita a Ecuador (6-1) produjeron una crisis que trajo consigo versiones sobre peleas y disputas y posteriores comunicados de James Rodríguez y la Federación Colombiana de Fútbol desmintiendo cualquier situación alejada de lo netamente deportivo.

Y es que las caídas –por la forma y la imagen que se dejó- frente a los uruguayos y ecuatorianos, en las pasadas fechas de las Eliminatorias , tocaron fibras y no en vano, el técnico Carlos Queiroz está en la cuerda floja. Y, además, el actual plantel genera hoy más dudas que certezas.

"Muy bien que James Rodríguez haya salido a decir que no es él, ya que es una noticia delicada"

En ese sentido, GolCaracol.com buscó a Julio Comesaña , el técnico más ganador en la historia del Junior, con más de dos décadas en los banquillos y un breve paso como asistente técnico de Leonel Álvarez en la Selección Colombia (2011); para analizar la actual coyuntura, teniendo en cuenta su gran cantidad de vivencias liderando todo tipo de planteles.

¿Tuvo jugadores que se fueron a los puños?

“Varias veces. Son cosas que se dan por la calentura del momento. Incluso, en muchas ocasiones los que se pelean son amigos. Yo he tenido algunos problemas que son fuertes y delicados, pero siempre los arreglé conversando con cada uno por separado y preguntándoles si están dispuestos a sentarse a hablar con la otra parte; como casi siempre la respuesta es sí, terminamos dialogando entre los tres. Ya las soluciones las hago públicas al resto del grupo, porque siempre hay que tener transparencia con los futbolistas”.

¿Y cómo se vive el día después de conflictos entre futbolistas?

“Primero que todo, el principal error de todo esto es cuando sale del camerino y se hace de público conocimiento. Pero son situaciones a las que se les deben sacar cosas positivas, que sea una experiencia fructífera para el grupo y que sirva para que se reaccione. Uno a veces está deseando que se vayan a los puños o que se digan algo, porque los resultados complejos no pueden pasar de agache. Alguien se tiene que revelar, ojalá no se pelearan, pero las cosas no pueden pasar desapercibidas”.

Pero muchas veces son los mismos futbolistas los que divulgan lo que sucedió…

“En el fútbol hay muchos intereses de por medio. Siempre hay alguien que es amigo de un periodista o de un representante y le conviene que se sepa. Pero, por eso, el mayor error es cuando esas cosas ya están en boca de todos porque absolutamente nadie, más que los protagonistas, sabe lo que realmente sucedió; entonces eso se presta para exageraciones y chismes”.

¿Usted tuvo algún jugador que le reclamó por darle preferencias a otro y a él no?

“Cuando un jugador le reclama a un técnico quiere decir que los comportamientos del entrenador no han sido del todo precisos y él dio lugar para malas interpretaciones. Pero si el DT es claro desde el primer momento y sus llamados de atención son coherentes entre lo que dice y hace, no pierde su autoridad”.

¿Y si ese futbolista es la figura del equipo?

“A los jugadores no hay que consentirlos, ya son profesionales. Por ahí cuando son jóvenes y están empezando. Pero ya todos son de primer nivel y hay es que respetarlos y tratarlos como los seres humanos que son. Por el hecho de que sean figuras, tengan prestigio, ganen mucho dinero y por ahí tengan la prensa a su favor; se les debe es exigir más porque siempre juegan mal los otros y no ellos, y eso no es así. Si hay un jugador que es ‘especial’, es un error dejarlo hacer lo que quiera”.

Aunque muchas veces ese tipo de conflictos terminan es con la salida del entrenador…

“Yo me puedo equivocar, y un montón de veces, pero tengo que tener el valor para admitírselo en la cara a los jugadores. Si yo no soy responsable de nada, me gusta en dónde estoy y veo la posibilidad de poder tener éxito manejando todas estas cosas, me mantengo. Pero si no veo un callejón sin salida y no estoy en condiciones de sacar adelante el proyecto; doy un paso al costado. Aunque hay gente que no sabe cuándo está fuerte o debilitado para salir o quedarse y lo que buscan es que los echen para cobrar la plata”.

¿Cómo analiza lo que sucede en la Selección Colombia”

“Lo que se vio en la cancha son consecuencias de lo que sucedió por fuera de ella. Por ejemplo, José Pékerman impuso sus condiciones, se trajo su equipo de trabajo de 25 personas, aisló de todo a la Selección, vivía en Bogotá y eso a mucha gente no le gustó, pero los resultados están a la vista. Si la FCF quiere contratar a un nuevo entrenador debe exigir algunas cosas: el DT debe vivir en Colombia, no puede ser que esté por fuera y con sus ayudantes acá, porque aquí hay mucho por hacer; pero en la parte deportiva debe tener el mando absoluto. Ningún directivo está en la capacidad de decir si deportivamente se trabaja bien o mal porque no conoce del tema”.

