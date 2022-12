Julio Comesaña: “El estadio Metropolitano es sagrado, es un encierro total para el rival”

El entrenador de Junior de Barranquilla, quien ha tenido varios pasos por el cuadro ‘currambero’, es voz autorizada para hablar del máximo escenario atlanticense que cumplió 34 años de inaugurado.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, es insignia, orgullo y casa de la Selección Colombia. Un 11 de mayo, pero de 1986, se inauguró el coloso de la ciudadela.

Y es que además de ser sello de nuestro combinado patrio; el estadio está dentro de los mejores del mundo, según una encuesta hecha por el diario ‘Marca’, de España.

Por esa razón, GolCaracol.com habló con Julio Comesaña, entrenador que conoce de primera mano muchos, sino es que casi todos los rincones del escenario deportivo.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando le hablan del ‘Metro’?

"El estadio Metropolitano, para mí es un lugar sagrado porque en mi vida he vivido grandes emociones. No tuve la fortuna de jugar como futbolista en ese estadio, pero sí de dirigir muchos partidos de gran importancia. Mi mayor recuerdo fue el título de 1993, se volvió un estadio invulnerable. En otros sufrimos derrotas, pero el ‘Metro’ se volvió un escenario que nos llenó de confianza siempre y nos dio muchas garantías de éxito, cuando la gente está emocionada es una maravilla".

¿Cuál es la magia del estadio Metropolitano?

"Los estadios tienen sus características. En Colombia hay escenarios muy bonitos, que tienen un entorno precioso, como el Atanasio, El Campín, pero la gente en Barranquilla, con Junior y con la Selección es una locura; la gente engalana ese escenario. Es el colorido, la gente entusiasma y participa de una fiesta; es un estadio extraordinario. Tiene una capacidad importante, y eso que se ha ido reduciendo con las plateas. Es un escenario acogedor. Eso sí, es un encierro total para el rival que viene a jugar acá y más con la temperatura. A mí me gusta jugar de noche porque es más cómodo, se traspira menos. En las tardes me encantaba, los domingos a las 3:30 p.m. con fútbol me parecía maravilloso".

Ser rival de Junior en el Metropolitano es difícil, a usted le tocó con otros equipos...

"Es bastante complicado. La humedad que se condensa allí, y el hecho de que la cancha esté por debajo del nivel de la calle, hace que se concentre ese calor; no hay una corriente de aire y eso es un encierro tremendo. De noche, con las luces que calientan y con el calor del día en la gramilla, le echas agua y sale un vapor tremendo. El que no está acostumbrado lo sufre. Los equipos que manejan bien la pelota tienen posibilidad de poder sacar algún punto, si no manejan bien la pelota, las oportunidades de llevarse algo del Metro, decrecen".

¿Qué tal fue su experiencia en el Metropolitano haciendo parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia?

"Hermoso. Lamentablemente nos tocó un partido con Venezuela, en el que íbamos ganando, pero nos empataron por un error que se cometió. Después vino el partido con Argentina, que también se iba ganando y se nos dio vuelta. Lamentablemente no tuve la alegría del triunfo, pero la gente siempre estuvo firme acompañando. Cuando viene la Selección es una fiesta en Barranquilla".

¿Recuerda alguna anécdota de un rival que le haya hablado del Metropolitano?

"Toda la gente que viene a jugar aquí dice lo mismo, incluso los jugadores. En este torneo, o el pasado, en la cancha, en un momento en el que la pelota salió, un argentino vino a pedir agua y me dijo que nunca había vivido algo así con la humedad y el calor, ¡y era de noche! Yo me quedé mirando y le dije que eso no es nada a esa hora. Nosotros que vivimos acá no es que no lo sentimos, pero sabemos que los rivales en algún momento dejarán de correr, es una cosa lógica".