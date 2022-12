Jurgen Damm, otro futbolista que sufrió graves lesiones en su rostro tras manipular pólvora

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de un deportista con quemaduras por pirotecnia. El argentino Lucas Viatri ya habría sufrido un accidente similar.

Desde México se conoció un nuevo caso de otro futbolista con lesiones en su rostro luego de manipular polvara en estos días decembrinos. Se trata del mediocampista de Tigres, Jurgen Damm.

El jugador mexicano sufrió quemaduras de primer grado en el rostro y estará dos semanas fuera de las canchas, según un reporte oficial de su equipo.

Damm, de 25 años, publicó un sentido mensaje tras lo ocurrido: “Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles”.

El futbolista de la selección mexicana que inició su carrera como profesional en Pachuca, espera que lo que le sucedió le sirva de lección a jóvenes y demás personas, para que tengan cuidado con el uso de la pólvora.

