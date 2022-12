Jürgen Klopp dice no estar preocupado por la mala racha de Mohamed Salah

El entrenador alemán del Liverpool,, afirmó este miércoles que el mal momento de su jugador egipcio, no preocupa a nadie en los 'Reds'.

Mohamed Salah tuvo una primera temporada increíble con el Liverpool, consiguiendo 44 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones no marca desde el pasado 9 de febrero, cuando anotó un tanto en el triunfo del Liverpool 3-0 frente al Bournemouth.

"Cuando todo el mundo dice que no ha marcado desde hace no sé cuántos partidos, él no parece preocuparse. Yo no lo estoy", aseguró Klopp en conferencia de prensa.

"Su carrera no está terminada. Si marca 20 goles esta temporada, habrá conseguido 60 en las dos últimas temporadas. ¡No está nada mal!", afirmó el alemán.

