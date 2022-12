Jurgen Klopp, el técnico que es rey en Inglaterra y los colombianos a los que dirigió

Así recordaron Adrián Ramos y Elkin Soto su experiencia con el entrenador del Liverpool, que este jueves se alzó con su cuarto título al frente de los ‘reds’.

Jurgen Klopp se coronó este jueves campeón de la Premier League con el Liverpool, luego de la derrota 2-1 de su más inmediato perseguidor, Manchester City, frente al Chelsea.

En un año, Klopp le devolvió la gloria a los ‘reds’ tras conseguir la Champions League, la Supercopa, el Mundial de Clubes y la Premier League, que no ganaba desde hacía 30 años.

Dos futbolistas colombianos fueron dirigidos por el carismático entrenador alemán que es considerado, hoy por hoy, como uno de los mejores del mundo.

Se trata de Adrián Ramos, quien en la actualidad hace parte del América de Cali, y Elkin Soto, quien ya colgó los guayos tras una dilatada carrera en el fútbol alemán.

Jurgen Klopp, un ganador: con el de este jueves, consiguió su noveno título como entrenador

A Ramos lo dirigió en el Borussia Dortmund y a Soto lo tuvo en el Mainz.

“Con Klopp se vivieron momentos buenos y otros complicados porque no nos entendíamos. No me cabe duda que es un gran entrenador, una gran persona, fue una experiencia de la que aprendí mucho a pesar de que no jugué lo que yo esperaba”, le dijo el vallecaucano en enero de este año al diario ‘El País’, de Cali.

Soto, en tanto, le dijo a GolCaracol.com sobre el DT alemán que “tenía una personalidad arrolladora. Estaba atento de todos los detalles, pendiente del ser humano; me preguntaba si ya había conseguido casa, que cómo estaba mi familia, todo”.

“Vivía el fútbol con locura. Después de cada partido llegaba al camerino empapado en cerveza. Festejaba como nadie. Pero cuando perdíamos, era lo contrario; los trabajos de la semana eran intensos. Así como era de alegre, también lo era a la hora de exigir”, concluyó.

Así, Jurguen Klopp sigue escribiendo su nombre con letras doradas en los libros del Liverpool, un grande de Inglaterra que empezó a despertar tras la llegada del alemán.

