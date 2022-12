Jurgen Klopp, elegido como mejor entrenador del año en los premios The Best En la gala de los premios The Best, celebrda en Milán, Italia, este lunes, Jurgen Klopp se llevó el galardón como el mejor entrenador del 2019. En el mando del cuadro ‘red’ conquistó las dos competiciones europeas y quedó segundo en la Premier League