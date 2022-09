Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, se 'salió de la ropa' ante una pregunta fuera de contexto

Liverpool salió goleado de Italia, el conjunto británico perdió cuatro goles a uno contra Nápoles, por la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Y ahí, el jugador colombiano, Luis Díaz, anotó el único tanto del equipo inglés.

Previo a dicho encuentro, un día antes del partido, el entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, como de rutina, compadeció ante los medios en el estadio Diego Armando Maradona. El técnico se mostró molesto por una pregunta fuera de contexto que lanzó un periodista.

El reportero formuló la siguiente inquietud: "Hoy las redes sociales del Liverpool publicaron varios mensajes pidiendo a los aficionados que tengan cuidado en la ciudad. Me preguntaba si te gustaría tranquilizar a los simpatizantes".

A lo que Klopp respondió tajantemente: ‘’Tu pregunta me da vergüenza. Quieres crear titulares, realmente no lo entiendo ¿Eres de Nápoles? ¿Crees que es una ciudad peligrosa? No sé. No vivo una vida normal en Napoli. Estoy protegido aquí, voy al hotel y ahora me preguntas qué pienso sobre Napoli".

"Sabes exactamente de lo que habla la gente, y si algunos simpatizantes se encuentran con otros simpatizantes, algo puede pasar. Eso no tiene nada que ver con la ciudad. Así que no lo sé, pero no estoy aquí para crear titulares para ti. Si ya no sabes qué preguntar, no hay problema, porque me encantaría ir al hotel para concentrarme en el partido de mañana. Parece que ya no sabes qué preguntar", agregó Jurgen.

Según el diario argentino ‘Clarin’, la Uefa había abierto una investigación tras las respuestas del entrenador de los ‘reds’.

¿Qué decía el comunicado del Liverpool?

El trino lo publicó Liverpool FC Help, una cuenta oficial del club inglés. El mensaje expresaba lo siguiente:

‘’Los fanáticos no deben congregarse en áreas públicas y deben evitar aislarse en áreas alejadas de la zona portuaria de la ciudad. Le recomendamos encarecidamente que evite el centro de la ciudad. Si elige visitar esta zona, tenga en cuenta que puede ser objeto de hurto, robo o asalto".

Esta publicación causó una alta repercusión ya que más de 500 aficionados del Liverpool desistieron de acompañar a su equipo tras su difusión. A pesar de la polémica que generó el trino entre los aficionados napolitanos el encuentro afortunadamente se realizó sin inconvenientes de violencia.