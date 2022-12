Karim Benzema, en problemas: la Fiscalía de Francia pidió que sea juzgado por chantaje

El delantero del Real Madrid lleva varios años implicado en este polémico asunto después de que Matthieu Valbuena denunciara en 2015 haber sido chantajeado con la existencia de un vídeo de contenido sexual.

La Fiscalía de Versalles solicitó este jueves que el jugador del Real Madrid Karim Benzema sea juzgado por "complicidad de tentativa de chantaje" por su presunta implicación en el chantaje a su entonces compañero de selección Matthieu Valbuena, informó a EFE su abogado, Sylvain Cormier.

Cormier señaló que la demanda de la Fiscalía se basa en propósitos infundados que no responden a la realidad.

"No es ninguna sorpresa, el Fiscal de la República se ha involucrado mucho en este asunto, es evidente, así que esperábamos que pidiera ir a juicio, aunque las acusaciones no reposan sobre la realidad", dijo Cormier, que todavía no había informado a su cliente, que se encontraba en pleno entrenamiento cuando saltó la noticia.

Benzema lleva varios años implicado en este polémico asunto después de que Matthieu Valbuena denunciara en 2015 haber sido chantajeado con la existencia de un vídeo de contenido sexual en el que él aparecía, y lo amenazaban con hacerlo público.

Según el relato de la acusación, los promotores del chantaje recurrieron primero a exfutbolista Djibril Cissé, imputado también en la instrucción junto a Karim Zenati, amigo de infancia de Benzema y otras tres personas.

Como Cissé no convenció a Valbuena de que pagara, acudieron a Zenati para que persuadiera a Benzema de actuar como intermediario.

En una concentración de los "bleus" en octubre de ese año, los dos compañeros de selección hablaron de ese asunto. Benzema le aconsejó que pagara, según su versión, para evitarse problemas.

El delantero del Real Madrid, que ha visto su trayectoria en la selección francesa trabada por esta historia, recurrió en dos ocasiones a la Justicia con la esperanza de enterrar la acusación que le perseguía, pero el Tribunal Supremo la rechazó definitivamente en diciembre.

Los magistrados de la más alta instancia judicial consideraron que los investigadores no traspasaron los límites legítimos para obtener pruebas de su implicación, en contra de lo pretendía el jugador.