Kazán, la base de Colombia durante el Mundial de Rusia 2018: así es la ciudad

La que será la casa del seleccionado colombiano promete brindar una gran “acogida fuera de lo común” a los visitantes, aseguró la Directora de Turismo de la ciudad, Daria Sannikova.

"Llevamos la hospitalidad en la sangre. Haremos todo lo posible para demostrarlo" durante el Mundial, aseguró a la ‘AFP’, Sannikova,

Se esperan 200.000 turistas e hinchas con motivo del Mundial en Kazán, la capital del Tatarstán, una región de mayoría musulmana. Según Sannikova, todo está preparado para que los visitantes sientan "como si llegaran a ver a su propia familia".

Los retos para ello son importantes. El personal de los hoteles y los restaurantes de esta ciudad de 1,2 millones de habitantes, sigue una formación intensa para ser "todavía más acogedores" y perfeccionar sus conocimientos de inglés y francés, ya que el primer partido disputado allí en la Copa del Mundo será el 16 de junio entre Francia y Australia.

Durante el Mundial, "las paradas serán anunciadas en inglés en todos los transportes púbicos", metro y autobuses, precisa Sannikova. "Y confío evidentemente en los habitantes de la ciudad, que están dispuestos a ayudarnos", añadió.

Para Marat, conductor de taxi en Kazán, la cuestión ni se plantea: si tiene clientes franceses durante el Mundial les hablará en francés.

"Aprendí esa lengua en la escuela", cuenta a la ‘AFP’ este hombre de 35 años. "No tengo mucha práctica, pero espero que les guste", sonrió.

- Precios disparados -

La prensa local se alarmó recientemente con los problemas de plazas hoteleras, afirmando que era imposible reservar una habitación del 16 al 30 de junio, periodo en el que Kazán acogerá sus partidos del Mundial. A los habitantes se les reprocha que han fijado precios muy elevados para los apartamentos en alquiler.

El Mundial "ha disparado los precios del sector inmobiliario", denuncia el diario económico en internet ‘Business.online’. En páginas web de alquiler de alojamientos entre particulares, un apartamento de 55 m2 cerca del ultramoderno estadio Kazan Arena se propone actualmente a más de 2.000 euros por noche durante esas fechas de junio.

"He oído hablar de precios desmedidos solicitados por los apartamentos de alquiler", reconoció Daria Sannikova. "Vamos a intentar solucionar ese problema para que los precios no suban demasiado", asegura, prometiendo que "no habrá locura con los precios".

Actualmente "es la época en la que los hoteles bloquean las habitaciones para grupos ligados al Mundial -las selecciones, los patrocinadores, los periodistas-, que no saben todavía cuántos viajarán a Kazán", explicó Sannikova. "Pero entre marzo y abril la situación estará más clara y habrá habitaciones disponibles", afirma.

Con unos 196 hoteles y albergues para jóvenes en Kazán, "todos podrán encontrar el alojamiento que se ajuste a su gusto y a su presupuesto", aseguró Sannikova.

- Sueños olímpicos -

A orillas del río Volga, Kazán, donde los minaretes de las mezquitas comparten espacio con las cúpulas de las iglesias ortodoxas, es una "ciudad ambiciosa", insiste la responsable de la Oficina de Turismo.

"Aspiramos siempre a ganar el derecho a organizar eventos importantes", señala.

Ya fue sede durante la Copa de las Confederaciones de fútbol de 2017. En 2015 acogió el Mundial de natación y en 2013 los Juegos Universitarios de verano.

En agosto de 2019, Kazán será escenario de la final internacional de las Olimpiadas de oficios, la WorldSkills Competition, que puede ser otro paso en su sueño de poder albergar algún día algo todavía más importantes.

"Soñamos, por supuesto, con acoger los Juegos Olímpicos. Creo que estamos preparados para hacerlo", afirmó.

Para el Mundial de fútbol asegura que también todo está listo, aunque el torneo tuviera que comenzar mañana mismo: "El único problema ahora sería con la nieve, que es un poco complicado jugar al fútbol", bromeó.