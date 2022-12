Kevin Prince Boateng: "Con 18 años en mi barrio era el jefe porque tenía dinero"

El nuevo jugador del Barcelona realizó una serie de confesiones en la prensa española y dejó en claro que ha cambiado muchos de sus comportamientos personales.

Kevin Prince Boateng fue noticia en las últimas semanas por haber llegado en el mercado de fichajes a las filas del poderoso Barcelona.

El atacante germano-ghanés ha dado una amplia entrevista al diario 'Vanguardia' y dejó varias confesiones, que fueron recogidas por 'Sport'.

Acá las declaraciones más importantes de Boateng:

"Cuando era joven estaba loco. Con 18 años en mi barrio era el jefe porque tenía dinero. Después tuve un niño y ves que si no maduras no puedes llegar a equipos como el Milan o el Barça. No te eligen. Puedes jugar muy fuerte pero si la cabeza no funciona no puedes jugar en esos equipos".

"Ahora tengo mi cocinero y soy consciente de que comer bien y estar sano alarga la carrera. Cuando eres joven piensas que todos los meses el dinero va a estar ahí. Si no juegas te da igual porque tienes dinero y los amigos te dicen que eres un fenómeno".

"Es increíble jugar con Messi. Te lo digo honestamente: jugar contra él es muy duro, pero verlo ahora en el campo es mágico. Lo veo como a Ronaldinho. Gana partidos él solo. Podría jugar en un equipo en que los otros diez defendiesen y hacerlo todo él".

